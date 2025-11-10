100억대 체납자 집 수색하니…에르메스백·순금 쏟아져

합동수색반 활동으로 18억원 상당 현금·가방·순금 압류

체납자의 집에서 발견된 에르메스 가방들. 국세청 제공

과세당국은 A씨에게 재산은닉 혐의가 있다고 보고, 그를 상대로 추적조사를 벌였다.

서울시 합동수색반은 탐문을 통해 A씨가 주소지에 거주하지 않는다는 사실을 확인했고, 이후 A씨의 금융거래 입출금 내역을 분석해 실제 거주지를 찾아냈다. 그리고 그곳에서

상자에 담긴 에르메스 가방 60점을 발견했다. 현금과 순금 10돈, 미술품 4점 등도 확인했다.

캐리어에서 발견된 돈다발. 국세청 제공