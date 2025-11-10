유영한 부산세관장 취임… “부산항 경쟁력 강화에 총”
불공정 무역행위 엄정 대응
국민 신뢰 받는 관세행정 추진
유영한 부산본부세관 제57대 세관장이 10일 공식 취임했다.
부산본부세관은 이날 본부세관 4층 영상홍보실에서 유영한 신임 세관장 취임식을 개최했다고 밝혔다.
1969년생인 유 세관장은 행정고시 41회 출신으로, 관세청 감사관·정보데이터정책관·조사총괄과장·인천세관 공항통관감시국장 등을 거친 관세행정 전문가로 평가받는다.
유 세관장은 취임사에서 “최근 경기 회복세 둔화와 국제 분쟁 등 대내외 불확실성이 지속되고 있다”며 “국민의 신뢰에 보답하는 관세행정이 어느 때보다 중요한 시점”이라고 말했다.
그는 특히 마약·총기류·불법 식·의약품 등 국민 안전 위해물품의 철저한 차단을 강조하고 “신속한 통관과 국경 안전을 동시에 확보하는 실용적이고 유연한 행정을 추진하겠다”고 밝혔다.
또 “탈세, 밀수, 불법 외환거래 등 불공정 무역행위에는 엄정히 대응해 투명한 무역질서를 확립하겠다”며 “부산항은 우리나라 해상물류의 중심이자 해양 강국 실현의 핵심 거점으로, 북극항로 개척 등 새로운 물류 모델 발굴을 통해 부산항 경쟁력 강화에 앞장서야 한다”고 강조했다.
유 세관장은 이어 “부산신항 확장과 가덕도 신공항 건설 등 미래 변화에 대비한 통관 인프라 확충과 조직 효율화를 추진하고, 관세박물관 건립도 차질 없이 진행해달라”고 덧붙였다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
