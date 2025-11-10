3시간 수색 이상 없어…대구 한 고교 폭발물 설치 신고
대구 한 고등학교에서 사제 폭발물 설치 의심 신고가 접수돼 경찰 특공대 등이 현장에 출동했지만 폭발물을 발견하지 못했다.
10일 대구경찰청에 따르면 이날 오전 8시13분쯤 대구 남구 한 고등학교 소속 A 교사가 ‘교내에 사제 폭탄을 설치했다는 전자우편을 받았다’고 신고했다.
경찰은 특공대와 폭발물 탐지견 4마리, 남부경찰서 형사 등을 학교에 투입해 이날 오전 10시18분부터 오후 1시10분까지 3시간 가까이 수색을 벌였지만 특이사항은 발견하지 못했다. 앞서 학교 측은 만일의 사태에 대비해 등교한 학생 1200여명을 모두 귀가시켰다.
경찰은 협박 메일 발송자에 대한 추적도 진행 중이다. 협박 메일은 해당 학교의 자퇴생 명의로 발송된 것으로 알려졌다. 경찰은 명의 도용 가능성 등도 조사 중이다.
