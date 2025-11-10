문일여고 학생들, ‘인천대 탐방 프로그램’서 함박웃음

인천대학교 탐방 프로그램에 참여한 문일여자고등학교 학생들. 인천대 제공

지난 7일 인천대 교정 곳곳에 대학 캠퍼스탐방에 나선 문일여자고등학교 1학년생 185명의 탄성과 즐거운 웃음소리가 넘쳐났다.

인천대 홍보과에서 대학과 고등학교 간 진로·진학 프로그램을 활성화하고 교육협력을 강화하기 위해 ‘국립인천대 캠퍼스 ON’ 프로그램을 준비했고, 문일여고가 여기에 화답하면서 지난해에 이어 2년 연속 탐방이 이뤄졌다.

인천대는 탐방에서 교내 응원단 커플리온스 공연, 입시설명회, 공공의대 설립 추진 홍보, 인천대 캠퍼스 및 학과 소개, 캠퍼스 투어, 기념 사진촬영 등 알찬 프로그램을 마련했다. 또 지성과 애교심 및 미모로 똘똘 뭉친 인천대 홍보대사 학생들이 문일여고생들의 눈높이에 맞춰 행사를 진행하고 소통했다.

인천대를 찾은 문일여고생들은 커플리온스의 화려한 옷차림과 압도적인 무대매너에 열광했고, 입시설명회에서는 온 신경을 집중하면서 저마다 대학진학의 꿈을 키웠다. 캠퍼스 투어에 나서면서는 깔끔하고 쾌적한 교육시설과 아름답게 조성된 조경시설 등을 둘러보며 친구들과 사진도 찍고 이야기꽃을 피우기도 했다.

인천대 출신 유명 연예인과 그동안 대학 축제에 참여했던 가수 라인업 소개에서는 사춘기 소녀들의 관심과 반응이 폭발했고, 일부 학생은 “내년 5월 인천대 축제를 찾겠다”며 결의를 다졌다.

특히 인천대 공공의대 설립추진 홍보에 문일여고 학생들은 귀를 쫑긋 세우며 경청했고 치료가능 사망률이 전국 상위권이자 공공의료 취약지로서 인천의 안타까운 현실에 놀라워 하기도 했다. 이어 인천의 건강을 지키기 위한 ‘국립인천대학교 공공의대 설립추진’에 107명의 학생이 즉석에서 온라인 서명에 동참했다.