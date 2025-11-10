지재처, 13일 ‘국제상표·디자인 출원 설명회’ 개최

마드리드·헤이그 국제출원을 활용한 해외상표 및 디자인 출원 전략, 국제출원 제도와 절차, 최신 제도 변경사항 안내 및 질의응답 등이 진행될 예정이다.

자세한 사항은 지식재산처 홈페이지를 확인하거나 지식재산처 지식재산국제출원과로 문의하면 된다.

이충재 지식재산처 지식재산국제출원과장은 “국민들이 신속하게 해외 지식재산권을 확보할 수 있도록 다양한 방법으로 국제출원 정보를 제공할 것”이라고 말했다.