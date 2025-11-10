“여성 취업 돕는다” 충북여성일자리 플랫폼 개소
성평등 노동환경 여건 조성
충북도는 10일 청주 오창혁신지원센터에서 WASUP 충북여성일자리 플랫폼 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어간다.
충북여성일자리 플랫폼은 충북의 여성과 기업이 자신감을 가지고 성장할 수 있도록 지원하는 공간으로 충북여성새로일하기센터가 운영을 맡는다. 상담실과 교육 공간을 갖추고 충북 전략산업 및 고부가가치 직업훈련 등 여성의 취·창업을 돕는 다양한 프로그램을 추진할 예정이다.
충북여성일자리플랫폼은 전국 최초의 산업단지 내 선순환형 여성특화 취·창업플랫폼으로 기업과 함께 성평등 노동환경 여건을 만들어갈 것으로 기대된다.
김영환 지사는 “여성들이 공감하고 호응할 수 있는 다채롭고 사려 깊은 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
