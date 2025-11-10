시사 전체기사

[속보] 충북 마라톤대회서 20대 선수, 차량에 치여 중태

입력:2025-11-10 14:21
수정:2025-11-10 14:58
충북에서 열린 마라톤대회에서 20대 참가자가 차량에 치이는 사고가 발생했다.

이 참가자는 현재 의식이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

10일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 8분쯤 충북 옥천군 구간에서 진행된 모 마라톤대회에서 1t 포터 트럭이 청주시청 운동부 선수인 A씨(25)를 들이받았다.

사고는 출발 지점에서 약 100ｍ 떨어진 곳에서 발생했다.

1차로를 달리던 포터 차량이 갑자기 2차로로 끼어들면서 A씨를 친 것으로 전해졌다.

A씨는 머리를 크게 다친 채 병원으로 이송됐다. 그는 현재까지 의식을 되찾지 못하고 있다고 한다.

이 마라톤대회는 충청북도육상연맹 등이 주관하는 시군 대항전으로, 이날부터 3일 동안 진행될 예정이었다.

대회 주최 측은 “경찰 교통통제 등 안전조치 후 대회를 진행하던 중에 갑작스럽게 사고가 났다”고 설명했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

