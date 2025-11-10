구리시 ‘국군 구리병원 축구장’ 시민 개방시설로 활용

국군 구리병원은 지난 9월 축구장 개장식을 열었으나, 국방부 ‘군 개방시설 운영에 관한 지침’ 개정이 10월 15일에 완료됨에 따라 이번 협약이 성사됐다.

경기 구리시는 인창동 국군 구리병원 내 조성한 축구장이 시민을 위한 개방시설로 활용될 수 있도록 지난 5일 경기남부시설단 및 국군 구리병원과 축구장 관리위탁 협약을 체결했다고 10일 밝혔다.이번 협약은 2017년 구리시와 국군구리병원이 축구장·체육관·풋살장을 대상으로 체결한 상생협력 업무협약(MOU)을 기반으로 추진된 '국군구리병원 체육시설 조성 사업'의 일환이다.이 사업에 따라 2025년에는 국군구리병원 내 축구장을 우선 조성해 시민에게 개방할 예정이며, 향후 2027년까지 풋살장과 체육관 등 추가 체육시설을 순차적으로 조성·개방할 계획이다.이번 체육시설 조성 사업은 단순한 군 시설 개방을 넘어, 국군 시설의 효율적 활용과 지역사회 통합을 실현하는 상징적 협력 모델로 평가된다. 구리시는 이번 사업을 통해 시민의 생활체육 복지 수준을 높이고, 군·지자체 간 지속 가능한 협력체계 구축이 한층 강화될 것으로 기대한다.백경현 구리시장은 "앞으로도 군 유휴시설을 비롯한 공공자원을 적극 발굴·활용하여 시민 생활체육 확대에 이바지할 계획으로 지역사회의 다양한 주체들과 협력해 시민이 체감할 수 있는 체육 복지 도시 구현에 최선을 다할 방침이다"라고 말했다.축구장 예약 및 관리는 구리 도시공사가 관리위탁을 통해 운영할 예정이며, 이용 시간은 평일 오전 8시부터 오후 3시30분까지(여름철 수요일은 오후 2시30분까지)로, 주말 및 공휴일에는 오전 7시부터 오후 5시까지다. 현재 구리시축구협회 회원을 대상으로 시범운영 할 예정으로 오는 15일부터 본격 운영될 예정이다.구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr