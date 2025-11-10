“초록우산 ‘산타 소원상점’ 통해 희망 선물해요”

[초록우산 산타원정대 2025] 산타의 이야기, 내 곁에 산타!

아이들 네 명의 소원을 이뤄준 손지안 어린이 가족 인터뷰

초록우산은 추운 겨울 산타의 선물을 기다리는 아이들에게 행복한 크리스마스를 선물하자는 취지로 2007년부터 연말 대표 캠페인 ‘산타원정대’를 운영하고 있다.



국민일보와 초록우산 경기북부지역본부는 연말을 맞아 우리 사회 곳곳에서 아이들의 곁을 지키며 희망을 전하는 ‘현실 산타’들의 이야기를 조명하는 공동기획 캠페인 ‘산타의 이야기, 내 곁에 산타!’를 진행한다.



이번 캠페인은 연말 나눔의 의미를 되새기고 후원자·자원봉사자·수혜 아동 등 평범한 이웃들이 만들어가는 따뜻한 이야기를 통해 나눔 문화 확산을 이끌기 위해 마련됐다.



눈에 보이지 않지만 아이들의 삶에 변화를 만들어가는 이들의 진심을 담아 “누구나 누군가의 산타가 될 수 있다”는 메시지를 전한다.



손지안군과 엄마 안효선씨가 산타 소원상점 홍보 배너를 들고 기념촬영을 하고 있다. 초록우산 제공

지안이네 가족의 후원은 단순한 후원이 아니라, 아이들의 삶을 이해하고 마음을 잇는 ‘가족의 나눔 실천’이었다.

마지막으로 안씨는 “

‘내 곁의 산타’가 되어 희망을 선물해보면 좋겠다”고 전했다.