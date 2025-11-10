대광법 개정 후 전북 첫 광역교통사업, 황방산 터널 시동

새만금~혁신도시 잇는 서부권 교통축

‘전주권 광역망’ 첫 시험대

김제 심포~전주 효자동 국도 승격 제안 위치도. 전주시 제공

전북 전주시가 추진 중인 황방산 터널 건설사업이 도로 확장을 넘어 서부권 광역교통망의 출발점으로 주목받고 있다.

새만금고속도로 개통을 앞두고 전북혁신도시와 인근 시·군을 잇는 광역 교통축의 필요성이 커지고 있기 때문이다.