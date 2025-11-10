2차 공공기관 이전 총력전…대전시 공공기관 유치 TF 출범
정부의 2차 공공기관 지방 이전에 대응하기 위해 대전시가 ‘2차 공공기관 이전대응TF’를 구성하고 본격적인 유치전에 들어갔다.
10일 대전시에 따르면 공공기관 이전대응 TF는 시 행정자치국장을 단장으로 우선 출범한 뒤 다음달부터 실장급 단장 체제로 전환될 예정이다. 시 균형발전과와 도시재생과, 도시정비과, 전략산업정책과, 정책기획관 등 유관부서와 대전연구원이 함께 이전 업무를 전담하게 된다.
TF는 앞으로 유치 대상 기관 재정비 및 2차 공공기관 지방이전 유치 전략 고도화, 유치 대상 기관 방문 및 업무협약 체결, 공공기관 우선 배치 촉구, 범시민유치위원회 구성 등의 역할을 맡게 된다.
세부적으로 기존 중점 유치 대상 기관(39개)을 재정비하는 한편 지방 이전이 가능한 수도권 공공기관을 분석해 유치 대상 기관을 재선별한다.
유치 대상 기관은 대전의 지역적인 특성 및 산업구조와 시너지 효과를 일으킬 수 있고 경제적 파급효과가 큰 기관을 중심으로 선별한다. 대상 기관이 선정되면 구체적인 로드맵을 수립한 뒤 기관 유치 활동을 진행할 예정이다.
TF는 유치 대상 기관을 직접 방문해 대전 혁신도시의 입지 여건과 정주 환경, 인프라 등 대전의 강점을 홍보하고 이전 의사가 있는 기관과 업무협약을 체결할 계획이다.
대내·외 홍보활동도 강화한다. 시 홈페이지와 SNS, 언론 등 다양한 매체를 활용해 시민 공감대를 형성하고 정부 및 정치권에 지역의 여론을 전달한다.
특히 지난 1차 공공기관 지방 이전 당시 대전이 혁신도시에서 배제돼 상대적으로 불이익을 받았던 만큼 정부·정치권에 공공기관 우선 배치를 강력히 촉구한다는 방침이다.
정부의 정책 추진 상황에 따라 향후 지역주민과 정치권, 경제계, 학계 등이 참여하는 범시민유치위원회를 구성하는 등 민·관 공동 대응체계도 구축하기로 했다.
유득원 대전시 행정부시장은 “정부의 2차 공공기관 지방이전은 대전이 새로운 성장동력을 마련할 수 있는 매우 중요한 기회”라며 “TF를 중심으로 전 부서가 긴밀히 협력하고, 대전의 강점을 최대한 활용해 공공기관을 유치하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
