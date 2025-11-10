2차 공공기관 이전 총력전…대전시 공공기관 유치 TF 출범

TF는 앞으로 유치 대상 기관 재정비 및 2차 공공기관 지방이전 유치 전략 고도화, 유치 대상 기관 방문 및 업무협약 체결, 공공기관 우선 배치 촉구, 범시민유치위원회 구성 등의 역할을 맡게 된다.

세부적으로 기존 중점 유치 대상 기관(39개)을 재정비하는 한편 지방 이전이 가능한 수도권 공공기관을 분석해 유치 대상 기관을 재선별한다.

대상 기관이 선정되면 구체적인 로드맵을 수립한 뒤 기관 유치 활동을 진행할 예정이다.

TF는 유치 대상 기관을 직접 방문해 대전 혁신도시의 입지 여건과 정주 환경, 인프라 등 대전의 강점을 홍보하고 이전 의사가 있는 기관과 업무협약을 체결할 계획이다.

정부의 정책 추진 상황에 따라 향후 지역주민과 정치권, 경제계, 학계 등이 참여하는 범시민유치위원회를 구성하는 등 민·관 공동 대응체계도 구축하기로 했다.