넥슨 ‘메이플 아지트’ 수익금 1억원 이용자 이름 기부

메이플스토리 콘셉트 상설 PC방

스페셜 오픈 수익금 전액 쾌척

넥슨은 '메이플스토리' 상설 PC방 ‘메이플 아지트’의 ‘스페셜 오픈’ 수익금 1억원을 이용자 이름으로 기부했다고 밝혔다. 넥슨 제공

지난달 18일부터 이달 2일까지 총 16일 동안 진행한 스페셜 오픈은 메이플 아지트 정식 오픈을 기념해 21인의 크리에이터가 아르바이트생이 되어 PC방 현장에서 이용자와 소통한 이벤트다. 사전 예약 후 현장을 찾은 이용자를 대상으로 다채로운 즐길거리를 선보이고 합동 라이브 방송으로 온라인 이용자와 함께 소통했다.