美 연방정부 셧다운 정상화 수순…상원, 임시예산안 처리 심의 개시

공화당 추진 패키지 법안에 민주당 중도파 가세…찬성 60, 반대 40표로 통과

이례적 휴일 표결…조만간 연방정부 정상화 될

민주당 내 중도파와 진보파 대결 구도

미국 워싱턴DC에 있는 연방의회 의사당. 미 상원은 9일(현지시간) 임시예산안 처리를 위한 절차 표결을 실시했다. 연합뉴스

영양보충지원프로그램(SNAP) 집행과 전국 공항 운영 등이 차질을 빚자 셧다운 종료가 필요하다는 쪽으로 기운 것으로 전해졌다. 연방 공무원들이 밀집한 버지니아주 팀 케인 상원의원도 휴직 공무원의 체불 임금 보장을 임시예산안에 포함하자 반대에서 찬성으로 돌아섰다. 리처드 더빈 상원의원도 성명을 내고 “민주당의 요구에 따라 오늘 상정된 법안은 우리가 이전에 14번이나 부결시킨 것과는 다르다”며 “이 법안이 완벽하진 않지만 셧다운의 피해를 줄이기 위한 중요한 한 걸음을 내디딘 것”이라고 말했다.