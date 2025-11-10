[속보] 연대 이어 고대도 집단 부정행위…“시험 전면 무효”

고려대 제공

지난달 25일 컴퓨터를 통한 비대면 방식으로 중간고사를 치렀다.

그런데 일부 학생이 시험 시간에 카카오톡 오픈채팅방에 문제 화면을 공유하며 부정행위를 한 사실이 다른 학생들의 제보로 알려졌다.

연합뉴스