‘조폭 개입’ 투자사기 140명 검거…피해액 101억원
조직폭력배가 개입된 콜센터형 투자사기 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 혐의로 A씨를 비롯한 조직 총책·중간관리자 등 36명을 구속하고 104명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다. 경찰은 또 이들 중 73명에 대해 범죄단체조직 혐의를 적용했다.
A씨 등은 2023년 6월부터 올해 5월까지 인천과 경기 일대에 오피스텔과 사무실 건물에 콜센터를 차려놓고 투자사기를 벌여 254명으로부터 약 101억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 불법으로 입수한 개인정보를 활용해 무작위로 전화를 건 뒤 “과거 로또 사이트에서 손해 본 금액을 코인으로 환불해 주겠다”고 속이고 가짜 코인거래소 링크를 발송하는 방식으로 피해자들에게 접근한 것으로 파악됐다. 피해자가 회원가입을 하면 보상금 명목으로 소액의 가상 코인을 입금해 신뢰를 쌓은 뒤 “투자 손실을 복구해 주겠다”라거나 “비상장 주식을 공모가보다 싸게 위탁 매수해주겠다”며 대포통장으로 돈을 송금 받은 뒤 잠적했다.
조사 결과, 이들은 범행 과정에서 콜센터, 대포통장 모집, 대포폰 모집 등 역할을 세분화한 점조직 형태로 활동했고 범죄수익금 은닉과 세탁을 담당한 별도의 자금세탁 조직도 운영했다.
이들 중 10여명은 폭력조직 소속으로 내부 행동강령을 어기면 조직원들을 폭행·협박하는 등 통솔 체계를 유지한 것으로 조사됐다. 또한 수사망을 피하기 위해 콜센터 사무실을 주기적으로 이전하고 대포폰, 가명, 메신저 비밀 대화방 등을 활용했다.
경찰은 관련 진술을 확보한 뒤 압수수색을 통해 현금 1억8000만원을 압수했다. 검찰과 핫라인을 구축해서는 차량, 부동산 임대보증금 등 총 64억5000만원 상당의 범죄수익을 기소 전 추징보전 조치로 동결했다.
검거 과정에서는 피의자 일부가 마약을 소지·투약한 사실을 확인하고 마약류관리법위반 혐의로 추가 입건했다. 해외로 도피한 일부 조직원에 대해서는 인터폴에 적색수배를 요청했다.
경찰 관계자는 “이번 사건은 폭력조직원이 콜센터 사기 범죄에 개입해 민생피해를 야기한 사례”라며 “불법 투자리딩방과 유사 투자 사기에 대해 수사를 이어 나가고 범죄 수익 환수에 만전을 기하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사