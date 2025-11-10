‘조폭 개입’ 투자사기 140명 검거…피해액 101억원

압수품. 인천경찰청 제공

A씨 등은 2023년 6월부터 올해 5월까지 인천과 경기 일대에 오피스텔과 사무실 건물에 콜센터를 차려놓고 투자사기를 벌여 254명으로부터 약 101억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.