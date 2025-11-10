“지금이 마약 확산 막을 마지막 기회… 예산·인력 총동원해야”

이종배 서울시의회 마약예방특별위원장 인터뷰

청년층 마약사범 급증. ‘예방·단속·교육’ 3축 대응 강조

입국자 검사 강화·마약사범 전자장치 부착 건의…실효적 제도개선 드라이브

이종배 서울시의원(마약예방특별위원장)이 국민일보와의 인터뷰에서 마약 예방 교육의 중요성과 서울시의 대응 방향에 대해 설명하고 있다. 서울특별시의회 제공

20~30대 비율이 60%를 육박하고 있다.

서울특별시의회 마약예방특별위원회가 주최한 ‘마약 퇴치와 예방 교육 강화를 위한 법제 개선 방안 토론회’가 서울시의회 제2대회의실에서 열리고 있다. 서울시의회 제공

이종배 서울시의원이 서울시청 다목적홀에서 열린 ‘서울시 매력 특별시 선포식’에서 축사를 하고 있다. 서울특별시의회 제공

'제 39회 세계마약퇴치의 날' 기념으로 지난 6월 말 서울시청 다목적홀에서 열린 ‘마약퇴치:미래를 위한 약속-안전한 서울, 함께하는 토크콘서트’에서 이종배(맨 오른쪽) 서울시의회 마약예방특별위원회 위원장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.