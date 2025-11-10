[단독] 정유미 검사장 “치욕적…노만석·대검간부 사퇴하라”

정유미 “특정 정치세력의 무지성 항소기준”

“개별 사건 참견은 갑질이자, 완장질”

대검찰청. 윤웅 기자

상적인 단어 몇개로 말장난하지 말고 항소 포기의 결론에 이르게 된 논리과정을 제시하라”고 했다.

이어

“