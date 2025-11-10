인력 없어 문닫은 희망진료소…대구의료복지 퇴행 우려

국민DB

의료복지에 부정적인 영향을 미치고 있다. 지역 의료취약계층의

고통이 가중되지 않도록 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다.

10일 대구시와 대구시의회에 따르면 노숙인과 쪽방 거주민 등을 위한 대구희망진료소가 공중보건의를 확보하지 못해 최근 운영을 중단했다.

광역시에서 누릴 수 있는 의료서비스를 받지 못하고 있는 실정이다.

도에서 광역시로 관할이 바뀜에 따라 정부 차원의 의료지원도 줄 것으로 예상된다.