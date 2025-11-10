갤럭시코퍼레이션, GD 음원 활용된 ‘특별한 불꽃쇼’ 개최
AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션은 오는 15일 광안리해수욕장에서 개막되는 제20회 부산불꽃축제에서 협업을 통해 지드래곤의 음악으로 ‘특별한 불꽃쇼’를 선보인다고 밝혔다.
이번 ‘도시 축제 프로젝트’는 지드래곤의 아티스트 역량과 갤럭시코퍼레이션의 혁신적인 AI 엔터테크 기술이 만나 탄생했다. 부산불꽃축제의 하이라이트는 지드래곤 앨범 위버멘쉬 음악에 맞춰 터지는 특별한 불꽃쇼다.
지드래곤의 독창적인 음악 세계가 불꽃과 어우러져 한 편의 거대한 공연을 만들어낼 예정이다. 또한 갤럭시코퍼레이션과 IP·테크 스타트업 ‘슬래시비슬래시’가 공동 개발한 홀로그램 글래스도 불꽃과 어우러져 장관을 연출할 전망이다.
편광필터 기술을 활용한 홀로그램 글래스를 착용하면, 지드래곤의 음악에 맞춰 불꽃이 더욱 생생하고 입체적인 형태로 시야에 펼쳐진다. 부산 뮤지엄 원 대형 미디어월에서는 ‘꺼지지 않는 영원한 불꽃’을 테마로 한 ‘Infinity Fireworks’ 미디어 불꽃쇼가 송출되며, 도시 전체가 하나의 거대한 미디어아트로 변모하는 경험을 선사할 예정이다.
갤럭시코퍼레이션 관계자는 “그동안 IP, 미디어, 테크를 융복합해 새로운 가치를 창출하는 데 주력해왔다”며 “최근 2025 APEC 정상회의 환영 만찬에 엔터테크 기업으로는 유일하게 초청받아 참석하는 등 그 기술력과 영향력을 이미 인정받고 있다. 특히 올 상반기에 연결 기준 매출액 1260억원, 영업이익 120억원을 기록하며 AI 엔터테크 모델의 사업적 성공 가능성까지 증명했다”고 밝혔다.
