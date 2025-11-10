무안공항 내년 3월까지 불투명…“광주공항 국제선 재건의”

국토부, 2025 동계 정기편에 무안공항 제외

광주시 “시·도민 불편…지역경제 어려움 가중”

12·29 제주항공 여객기 참사 56일 만인 지난 2월 24일 오후 전남 무안국제공항에서 교육용 훈련기가 비행 훈련을 마치고 착륙하고 있다. 항공 당국은 교육 기관이 주간에 방위각 시설(로컬라이저)을 사용하지 않는 시계 비행을 허가했다. 연합뉴스

무안공항 제주항공 여객기 참사 발생 1년이 돼가고 있지만, 정상화 계획이 세워지지 않아 광주·전남지역민 피해가 지속되고 있다”며 이같이 밝혔다.