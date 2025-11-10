[속보] 검사장들 “노만석, 대장동 항소포기 납득 안 돼…경위 설명하라”
전국 일선 검사장들이 검찰 수뇌부의 대장동 개발비리 사건 항소 포기와 관련해 자세한 설명을 노만석 검찰총장 권한대행에게 요구했다.
10일 법조계에 따르면 검찰 내부망 이프로스에는 ‘검찰총장 권한대행께 추가 설명을 요청한다’는 일선 검사장들의 글이 올라왔다.
이들은 “검찰총장 권한대행께서 밝힌 입장은 항소 포기의 구체적인 경위와 법리적 이유가 전혀 포함돼 있지 않아 납득이 되지 않는다”며 “일선 검찰청의 공소유지 업무를 책임지고 있는 검사장들은 검찰총장 권한대행께 항소 포기 지시에 이른 경위와 법리적 근거에 대한 상세한 설명을 다시 한번 요청한다”고 말했다.
해당 글에는 박재억 수원지검장과 박현준 서울북부지검장, 박영빈 인천지검장, 박현철 광주지검장, 임승철 서울서부지검장, 김창진 부산지검장 등이 이름을 올렸다.
앞서 노 권한대행은 “대장동 사건은 일선 청의 보고를 받고 통상의 중요 사건의 경우처럼 법무부의 의견도 참고한 뒤 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단했다”며 “서울중앙지검과도 협의를 거쳤다”고 밝힌 바 있다.
하지만 사의를 밝힌 정진우 중앙지검장은 “대검의 지시를 수용하지만 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”고 반박했다.
