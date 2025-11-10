고양시, 건물 없는 곳에도 ‘주소 부여’…시민안전 강화

시는 올해 민방위대피시설, 어린이공원, 버스정류장, 택시승강장, 비상급수시설 등 746곳에 사물주소판을 설치하고, 도로변과 공터 등 862곳에는 기초번호판을 부착했다.

또한 북한산국립공원과 호수공원 자전거길, 공릉천자전거길 등 시민들이 자주 찾는 여가공간에도 기초번호판을 설치해 야외활동 중 사고나 조난 시 신속한 위치 확인이 가능하도록 했다. 하천부지 등 지주 설치가 어려운 구간에는 바닥부착형 번호판을 시범 도입해 지형적 제약도 극복했다.