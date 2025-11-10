인천시, 전국 최초 ‘환경교육도시’ 재지정…환경공동체 구축

환경교육한마당 행사. 인천시 제공

시는 그동안 ‘삶의 전환을 실천하는 생태시민 육성’을 목표로 인천시교육청, 시민단체 간의 긴밀한 협력체계를 구축해왔다.

시는 우선 환경교육 기반 조성과 시민 참여 확대, 사회환경교육 프로그램 강화를 추진했다. 시교육청은 학교 생태전환교육을 활성화해 학생들의 환경 감수성을 높였고, 시민단체는 환경교육 네트워크를 중심으로 시민이 주도하는 교육과 실천운동을 전개했다. 이를 통해 인천은 행정, 교육, 시민이 함께 참여하는 협력형 환경교육 도시모델을 정착시켰다.

또한 시는 해양, 자원순환, 기후, 생태 등 여러 지역 환경현안을 교육자원으로 활용해 시민이 체감할 수 있는 프로그램을 운영했다. 특히 환경교육 전문강사 양성 및 활동 지원을 통해 새로운 일자리를 창출하고 교육과 고용이 선순환하는 구조를 만들어가고 있다.

이와 함께 인천에 있는 환경 관련 국제기구와의 교류·협력 확대를 통해 지역을 넘어 글로벌 기후위기 대응에 앞장서며 국제적 연대 기반을 강화하고 있다.

시는

재지정을 계기로 오는 2028년까지 모든 시민이 참여하는 환경학습 체계 구축, 지역 맞춤형 환경교육 거점 확대, 기후위기 대응 시민 실천운동 강화, 국제기구 협력사업 확대 등을 중점 추진할 계획이다.