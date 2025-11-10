시사 전체기사

매크로 대량 구매 프로야구 티켓 암표거래 30대 송치

입력:2025-11-10 09:55
대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램을 사용해 대량 구매한 프로야구 입장권을 암표 거래를 한 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 남성 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 3∼10월 본인과 가족, 지인 등의 계정으로 프로야구 입장권 예매사이트에 접속해 439차례에 걸쳐 삼성라이온즈 홈경기 등 티켓 1374장을 9000원∼6만원에 대량 예매한 뒤 온라인 티켓 판매사이트에서 정가보다 360∼800％ 높은 금액으로 되팔아 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.

국민체육진흥법은 매크로를 이용한 암표 거래를 금지하고 있다. 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처하도록 돼있다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

