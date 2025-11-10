경찰, 유승민 딸 유담 ‘교수 임용 특혜 의혹’ 반부패수사대에 배당
경찰이 유승민 전 의원 딸 유담(31)씨의 인천대 교수 임용특혜 의혹과 관련해 수사에 착수했다.
인천경찰청은 유 교수 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당하고 수사를 시작했다고 10일 밝혔다.
경찰은 사안의 중요성 등을 감안해 연수경찰서 수사과가 담당하던 사건을 반부패수사대로 이첩했다.
연수서엔 지난 4일 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 이인재 인천대 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등을 수사해 달라는 고발장이 접수됐다.
고발인은 유 교수 채용 과정이 불공정했다고 주장하며 공공기관인 인천대가 ‘전임 교원 신규 임용지침’에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 주장했다.
유 교수는 올해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격하며 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐다.
하지만 국회 교육위원회가 인천대를 상대로 실시한 국정감사에서 유 교수를 채용하는 과정이 공정했는지를 두고 논란이 벌어졌다.
다만 인천대는 이와 관련해 내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 심사가 진행됐다고 밝혔다.
경찰 관계자는 “원칙대로 공정하고 신속하게 수사를 진행하겠다”고 말했다.
