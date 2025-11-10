삼성 홈경기 등 야구티켓 800% 부풀려 판 30대男 최후
삼성라이온즈 홈경기 등 야구 경기 티켓을 대량 예매해 정가보다 최대 800% 높게 판 30대가 검찰에 넘겨졌다.
대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되파는 방식으로 부당 이득을 챙긴 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 남성 A씨를 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 3~10월 본인과 가족, 친구 등 계정으로 프로야구 입장권 예매사이트에 접속해 439차례에 걸쳐 삼성라이온즈 홈경기 등 티켓 1374장을 9000원~6만원에 대량 예매했다. 이후 온라인 티켓 판매사이트에서 정가보다 360~800％ 높은 금액으로 되팔아 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.
A씨는 짧은 시간 안에 많은 입장권을 확보하기 위해 지정된 특정 작업을 반복 수행하도록 제작된 매크로 프로그램을 이용한 것으로 나타났다.
국민체육진흥법은 매크로를 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있으며 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처하도록 돼 있다. 대구경찰청 측은 “암표 없는 건전한 스포츠 관람 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
