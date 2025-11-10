삼성 홈경기 등 야구티켓 800% 부풀려 판 30대男 최후

대구삼성라이온즈파크에서 지난달 22일 열린 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 한화 이글스 대 삼성 라이온즈 4차전. 7 대 4 삼성의 승리로 경기가 끝난 후 박진만 삼성 감독이 선수들과 하이파이브를 하고 있다. 연합뉴스

대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되파는 방식으로 부당 이득을 챙긴 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 남성 A씨를 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.