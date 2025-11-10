평창 한 중학교 폭발물 설치 소동…경찰 조사 중

경찰특공대와 폭발물 탐지견 등을 학교 현장으로 급파해 수색에 나섰지만

강원도 평창군 한 중학교에 폭발물을 설치하고 학생들을 살해하겠다는 글이 인터넷 커뮤티니티에 올라와 경찰이 학교 현장에 출동하는 소동이 벌어졌다.10일 강원도교육청에 따르면 평창경찰서는 전날 오후 서울 성동경찰서로부터 폭발물 설치 내용이 담은 글이 특정 인터넷 커뮤니티에 올라왔다는 사실을 전달받았다.경찰은특이 사항은 발견되지 않았다.사건이 휴일에 발생한 까닭에 학생들이 대피하는 소동은 벌어지지 않았다.경찰은 IP 추적 등을 통해 협박 글 게시자를 찾고 있다.신경호 교육감은 "경찰과 교육지원청 직원들에게 감사하다. 신속한 조치 덕분에 학생들이 안심하고 등교할 수 있게 됐다"고 말했다.평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr