GKL, 외래관광객 대상 ‘DMZ 평화관광 체험 행사’ 진행
외래관광객 유치 통해 소멸 위기 지역 관광 활성화 지원
외국인 전용 카지노 ‘세븐럭’을 운영하는 공기업 그랜드코리아레저(GKL)는 코레일관광개발, 경기관광공사, 연천군청과 함께 ‘비무장지대(DMZ) 평화관광 체험 행사’를 진행했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 세븐럭 카지노를 방문한 외래관광객을 대상으로 DMZ 평화관광 체험을 통해 대한민국 분단의 역사와 평화의 가치를 알리는 한편 경기도 소멸 위기 지역의 관광 활성화를 지원하고자 마련됐다.
DMZ 평화관광은 분단의 아픔을 넘어 지난 역사의 현장을 고스란히 살펴볼 수 있어 남녀노소뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객들이 찾는 대표 명소이다.
행사 참가자들은 평화열차(DMZ train) 탑승, 열쇠전망대에서 DMZ 군부대 브리핑, 북한 지역 관측 체험, 유네스코 세계지질공원 재인폭포 방문 등 평화·안보·생태를 아우르는 다양한 프로그램에 참여했다.
윤두현 GKL 사장은 “이번 행사를 통해 DMZ 평화관광의 브랜드 가치를 외국인 관광객에게 널리 알리고 더불어 소멸 위기 지역의 관광자원을 소개함으로써 외래관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
