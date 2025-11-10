김영록 지사, ‘전남농업의 미래 생명산업 도약’ 결의

영광서 농업·농촌 미래세대 4-H가족 어울림한마당 참석

김영록 전라남도지사가 7일 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 ‘2025 전남 4-H가족 어울림한마당’ 행사에서 유공자들에게 시상을 하고 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 ‘전남 4-H가족 어울림한마당’에 참석해 농업·농촌의 미래세대인 4-H회원을 격려하고, ‘전남농업의 미래 생명산업 도약’ 결의를 함께 다졌다.

