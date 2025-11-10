문화예술정책자문위 오늘 출범…위원장에 은희경 작가

문화예술정책자문위원회 위원장을 맡은 은희경 작가. 연합뉴스

문화체육관광부는 문화예술 전문가 90명으로 구성된 장관 직속 ‘문화예술정책자문위원회’가 10일 출범한다고 밝혔다. 위원장은 소설가 은희경이 맡는다.