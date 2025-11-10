트럼프 “관세로 국민 1인당 2000달러 지급”…대법원 부정적 기류에 대국민여론전

트럼프, 대법원 겨냥 “기업들, 미국으로 몰려와…대법원은 모르나”

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치 국제공항에서 에어포스원(대통령 전용기)에 오르고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 관세 수입으로 미국민에게 1인당 2000달러를 나눠줄 수 있다고 주장했다. 보수 성향의 연방대법원마저 트럼프 대통령의 관세 부과 권한에 회의적인 반응을 나타내자 현금 지급 대국민 여론전에 나선 것으로 해석된다.



트럼프는 이날 트루스소셜에 “관세에 반대하는 사람들은 바보들이다. 우리는 이제 거의 인플레이션 없이 사상 최고 주가를 기록하며 세계에서 가장 부유하고 존경받는 국가가 됐다”며 “고소득층을 제외한 모든 국민에게 1인당 최소 2000달러의 배당금이 지급될 것”이라고 썼다. 트럼프는 지급 방식 등 구체적인 언급은 하지 않았다.



트럼프는 연방대법원을 직접 겨냥한 글도 별도로 올렸다. 그는 “미국 대통령은 외국과의 모든 무역을 중단할 수 있고, 외국을 상대로 면허를 시행할 수도 있다”며 “그런데 국가 안보 목적으로 단순한 관세 하나 부과하는 것조차 허용되지 않는다니 말이 되느냐”고 적었다. 그러면서 “지금 미국으로 기업들이 몰려오는 유일한 이유는 관세 때문”이라며 “연방대법원은 아직 이 사실도 보고받지 못했나”라고 덧붙였다.



최근 연방대법원은 트럼프가 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 관세를 일방적으로 부과할 권한이 있는지를 처음으로 심리했는데 보수적인 대법관들조차 회의적인 반응을 나타낸 바 있다. 세금 부과 권한은 대통령이 아니라 의회에 있다는 반론이 ㅁ많았다. 법원이 트럼프가 관세 부과 법적 권한이 없다고 판단하면 관세 수입 환급 등 대혼란이 예상된다. 판결은 이르면 올해 안에 나올 수 있다.



백악관도 이날 관세가 국가안보를 보호하고 수십억 달러의 수입을 창출하고 있다고 밝혔다. 백악관 관계자는 “행정부는 이 자금을 미국 국민을 위해 유용하게 사용할 것으로 약속한다”고 말했다.



트럼프는 과거에도 국민에게 직접 현금 지급을 언급한 바 있다. 그는 올해 초 ‘정부효율부(DOGE)’가 연방 정부 구조조정과 예산 절감을 통해 마련된 재원을 국민에게 직접 지급하는 아이디어를 거론한 바 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



