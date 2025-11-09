카카오게임즈, 배틀그라운드 오프라인 행사 부산서 진행

카카오게임즈는 ‘지스타 2025’ 기간 동안 ‘배틀그라운드’ 오프라인 행사 ‘AIR PUBG : First Class’를 개최한다.

이번 행사는 지스타 현장 내 ‘배틀그라운드’ 부스 ‘카페 펍지’와 연계한 오프라인 프로그램이다. 카카오게임즈는 행사 기간을 포함해 13일부터 16일까지 4일간 신세계백화점 센텀시티점 지하 2층에 ‘배틀그라운드’ 포토존을 운영, 카카오프렌즈 춘식이 풍선을 배포할 예정이다.