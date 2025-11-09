시사 전체기사

아이온2, 서버 수용 인원 증설

입력:2025-11-09 17:21
엔씨소프트가 이용자 의견을 수렴해 개발 중인 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이온2’의 서버 수용 인원을 증설한다.

엔씨는 지난 6일 특별 편성된 생방송 ‘AION2 LIVE’를 통해 16일부터 진행되는 ‘사전 다운로드 및 캐릭터 커스터마이징 이벤트’를 소개했다. 아이온2는 엔씨 게임 플랫폼 ‘퍼플’을 통해 사전 다운로드가 가능하다. 퍼플 자동 설치 기능을 사용하면 별도 조작 없이 자동으로 클라이언트를 설치할 수 있다.

엔씨는 이용자의 원활한 사전 캐릭터 생성을 위해 16일 이벤트 시작과 함께 기존 서버의 수용 인원을 증설하고 신규 서버도 추가 오픈한다고 밝혔다. 이용자는 계정당 1개 캐릭터를 생성할 수 있다

또한 아이온2 개발진은 이날 방송에서 ▲외형 아이템, 패키지 상품 정보를 확인할 수 있는 인게임 상점 공개 ▲’지스타(G-STAR) 2025’ 아이온2 부스 안내 ▲게임 내 조작 스타일 ‘AION1 모드’와 ‘AION2’ 모드 비교 설명 ▲이용자 관심 높은 주제를 이야기하는 ‘궁금증 톡톡’ ▲유튜브 10만 구독자 기념 ‘실버버튼 언박싱’ 코너를 진행했다.

지스타 현장에서는 캐릭터 커스터마이징과 아이온2 대표 인스턴스 던전 ‘우루구구 협곡’을 미리 체험할 수 있다. 시연 부스 옆에 마련된 NC시네마에서는 아이온2 신규 트레일러도 공개한다. 트레일러를 관람한 이용자에겐 경품을, 시연 참여자에겐 장패드와 스페셜 쿠폰을 선물한다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

