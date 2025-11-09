먼저 떠난 강아지와 재회 그린 게임
드림모션 ‘마이 리틀 퍼피’ 글로벌 출시
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 드림모션이 신작 ‘마이 리틀 퍼피(My Little Puppy)’를 7일 글로벌 출시했다.
마이 리틀 퍼피는 ‘사람이 죽으면 먼저 가 있던 강아지가 마중을 나온다’는 설화에 영감을 받은 스토리텔링 중심의 싱글 플레이 어드벤처 게임이다. 이용자는 무지개 다리 너머 강아지 천국에 머물고 있는 웰시코기 ‘봉구’가 되어 이제 막 저승길에 접어든 주인을 마중하러 가는 여정을 함께 하게 된다.
바다, 사막, 설산 등 다양한 저승 지역을 모험하며 각자의 사연을 지닌 사람과 강아지들을 만나 서로 도움을 주고받으며 모험을 풀어나가야 한다.
글로벌 출시 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체/번체), 스페인어, 포르투갈어(브라질/포르투갈), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 러시아어, 폴란드어, 튀르키예어, 태국어 등 총 15개 언어를 지원한다. 글로벌 출시 기념으로 18일까지 스팀에서 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
마이 리틀 퍼피는 앞서 공개된 체험판을 통해 먼저 떠난 강아지와의 재회를 그린 감동적인 스토리와 강아지의 입장이 되어 이야기를 풀어가는 독창적인 게임 플레이로 호평을 받은 바 있다. 글로벌 인플루언서들이 자발적으로 체험판 플레이 영상을 게재하며 화제를 모았다.
드림모션 이준영 대표는 “게임의 주인공 웰시코기 봉구는 실제로 내가 입양해 키우던 유기견이었고 3년 전 무지개 다리를 건넜다. 강아지에 대한 애정과 추억을 간직한 나와 같은 이들에게 결국 다시 만나게 된다는 이야기를 통해 따뜻한 위로와 감동을 전하고 싶었다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
