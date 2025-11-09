시사 전체기사

먼저 떠난 강아지와 재회 그린 게임

입력:2025-11-09 17:18
공유하기
글자 크기 조정

드림모션 ‘마이 리틀 퍼피’ 글로벌 출시



크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 드림모션이 신작 ‘마이 리틀 퍼피(My Little Puppy)’를 7일 글로벌 출시했다.

마이 리틀 퍼피는 ‘사람이 죽으면 먼저 가 있던 강아지가 마중을 나온다’는 설화에 영감을 받은 스토리텔링 중심의 싱글 플레이 어드벤처 게임이다. 이용자는 무지개 다리 너머 강아지 천국에 머물고 있는 웰시코기 ‘봉구’가 되어 이제 막 저승길에 접어든 주인을 마중하러 가는 여정을 함께 하게 된다.

바다, 사막, 설산 등 다양한 저승 지역을 모험하며 각자의 사연을 지닌 사람과 강아지들을 만나 서로 도움을 주고받으며 모험을 풀어나가야 한다.

글로벌 출시 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체/번체), 스페인어, 포르투갈어(브라질/포르투갈), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 러시아어, 폴란드어, 튀르키예어, 태국어 등 총 15개 언어를 지원한다. 글로벌 출시 기념으로 18일까지 스팀에서 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

마이 리틀 퍼피는 앞서 공개된 체험판을 통해 먼저 떠난 강아지와의 재회를 그린 감동적인 스토리와 강아지의 입장이 되어 이야기를 풀어가는 독창적인 게임 플레이로 호평을 받은 바 있다. 글로벌 인플루언서들이 자발적으로 체험판 플레이 영상을 게재하며 화제를 모았다.

드림모션 이준영 대표는 “게임의 주인공 웰시코기 봉구는 실제로 내가 입양해 키우던 유기견이었고 3년 전 무지개 다리를 건넜다. 강아지에 대한 애정과 추억을 간직한 나와 같은 이들에게 결국 다시 만나게 된다는 이야기를 통해 따뜻한 위로와 감동을 전하고 싶었다”고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전주 연립주택서 발코니 붕괴… 50대 작업자 숨져
투신한 손자, 숨진 채 발견된 조모…경찰 “부검 의뢰”
“김밥 300줄 주세요” 시청 직원이라며 내민 공문, 가짜였다
1시간 일하면 100만원 준다…25만명 신청한 ‘이 알바’ 무엇
김기현 “아내가 김건희에 클러치 선물…사회적 예의 차원”
“어두워서 착각” 멧돼지 퇴치하던 엽사, 동료 오발로 숨져
“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
프로야구, ‘쩐의 전쟁’ 열린다 … 강백호·박찬호 등 21명 FA 승인
국민일보 신문구독