‘루키’서교림, 2025시즌 KLPGA투어 신인왕 확정…“내년엔 다승에 도전하겠다”

올 시즌 KLPGA투어 신인상 수상자로 결정된 서교림. KLPGA

서교림은 경기 후 인터뷰에서 “생애 한 번뿐인 신인상을 받아 기쁘다”며 “K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 준우승으로 자신감을 얻은 것이 시즌 전환점이 됐다”고 신인상을 수상한 원동력을 설명했다.

LPGA 투어에 가면 세계 랭킹 1위에 오르는 것이 목표다.