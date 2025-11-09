인천폴리텍대, 재외동포청 연계 외국 유학생 정주 지원 기술교육

유학생 정주 지원 기술교육 기념촬영. 인천폴리텍대 제공

청년들이 한국 사회에 안정적으로 정착하고 실무 기술 역량을 확보할 수 있도록 지원하기 위해 마련된 것으로, 참가자들은 전기 및 반도체 분야의 핵심 기술을 직접 실습하며 직무 기초를 다졌다.