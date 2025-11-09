시사 전체기사

인천폴리텍대, 재외동포청 연계 외국 유학생 정주 지원 기술교육

입력:2025-11-09 15:17
공유하기
글자 크기 조정
유학생 정주 지원 기술교육 기념촬영. 인천폴리텍대 제공

한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 지난 6일 I-RISE 사업 내 재외동포청 연계 외국 유학생 정주 지원 과제의 일환으로 화성글로벌센터와 협력해 재외동포 및 다문화가정 청년을 대상으로 직무기반 기술교육을 했다고 9일 밝혔다.

청년들이 한국 사회에 안정적으로 정착하고 실무 기술 역량을 확보할 수 있도록 지원하기 위해 마련된 것으로, 참가자들은 전기 및 반도체 분야의 핵심 기술을 직접 실습하며 직무 기초를 다졌다.

교육에 참여한 청년들은 실제 산업현장에서 사용되는 장비를 활용해 전기 회로 구성, 센서 이해, 모터 제어 등 실무 중심의 커리큘럼을 이수하며 전기 분야의 기초 기술과 직무 이해도를 높였다.

또 최근 중요성이 높아지고 있는 반도체 제조공정 교육도 함께 진행, 반도체 제작 등 생산 과정의 주요 단계를 이해할 수 있도록 구성됐다. 이를 통해 청년들이 산업현장을 깊이 이해하고 안정적인 정착에 실질적인 도움을 받을 수 있었다.

김성곤 산학협력단장은 “재외동포와 다문화가정 청년들이 한국 사회에 원활히 정착하고 기술을 습득할 수 있도록 지역 기관과의 협력을 지속적으로 강화하겠다”며 “특히 반도체, 전기, 금형 등 국가 기반을 이루는 뿌리산업 분야 중심으로 교육 프로그램을 확대·운영해 나가겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
398
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
생존해 구조 기다렸지만 끝내 숨진 40대 매몰자 시신 수습
“김밥 300줄 주세요” 시청 직원이라며 내민 공문, 가짜였다
“이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세
‘무면허운전’ 정동원, 검찰 기소유예로 재판 면해
[작은영웅] “등록금인데…” 5시간 만에 돌아온 스리랑카 유학생의 돈봉투 (영상)
남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜?
“어두워서 착각” 멧돼지 퇴치하던 엽사, 동료 오발로 숨져
“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
국민일보 신문구독