캠핑장 속 과학여행…대전 동구 ‘헬로! 과학마을축제’ 개최

입력:2025-11-09 14:38
박희조(오른쪽 두번째) 대전 동구청장이 8일 개최된 '2025 헬로! 과학마을축제'에서 과학 체험을 하고 있다. 대전 동구 제공

대전 동구는 전날 상소동 오토캠핑장에서 ‘2025년 헬로! 과학마을축제 in 동구’를 개최했다고 9일 밝혔다.

‘스페이스 오디세이! 우주탐험대’를 주제로 열린 이날 행사는 가족이 함께 캠핑을 즐기며 과학의 원리를 체험하는 방식으로 진행됐다. 한국핵융합에너지연구원 등 정부출연연구기관과 지역 대학, 과학기업 등 29개 기관이 34종의 프로그램을 선보였다.

참가자들은 범블비와 옵티머스가 등장하는 과학 퍼포먼스, 달 탐사로버 미션 수행 체험, 레이저 서바이벌 게임, 화성 도시 설계 등의 프로그램을 체험했다.

또 원소 불꽃반응 실험과 같은 기초과학부터 증강현실(AR)·가상현실(VR) 체험, ICT 및 인공지능(AI) 등 최신 과학기술을 다룬 체험부스에도 큰 관심을 보였다.

과학문화 교육·행사에 대한 자세한 정보는 동구 미래교육과나 ‘동구 과학문화체험플랫폼’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박희조 대전 동구청장은 “온 가족이 함께 과학이 만들어갈 미래를 미리 경험해보는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 동구 학생들이 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 ‘교육 1번지 동구’를 향한 노력을 멈추지 않겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

