울산화력 보일러타워 붕괴 작업절차 제대로 지켰나

경찰·검찰· 노동부 수사전담팀 구성



원·하청 과실 규명

이번 철거공사 발주처인 한국동서발전은 HJ중공업에 해체공사를 발주했으며, HJ중공업은 이를 발파업체인 코리아카코에 하청을 줬다.