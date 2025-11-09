BNK금융, ‘북슐랭’으로 독서문화 선도
임직원 1780명 참여… 창의 인재 지원
독서경영 우수 직장 신규 인증
금융권 유일 선정… 전자도서관 운영
BNK금융지주(회장 빈대인)는 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주최하는 ‘2025년 대한민국 독서경영 우수 직장 인증’에서 신규 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.
‘대한민국 독서경영 우수 직장 인증 제도’는 직장 내 독서 문화 활성화를 통해 창의적 인재 양성과 직원 복지 향상, 지역사회 나눔 등 독서 문화 진흥에 이바지한 모범 기업과 기관을 선정·인증하는 제도로, 2014년 시작해 올해로 12회째를 맞았다.
BNK금융지주는 그룹 차원의 독서경영 확산을 위해 지난 7월 전 계열사에 전자도서관 시스템을 도입, 임직원이 시간과 장소에 구애받지 않고 독서를 즐길 수 있는 인프라를 구축했다. 또 ▲북슐랭 ▲북콘서트 ▲BNK WIN’S 프로그램 ▲BNK NEXT 포럼 등 다양한 독서 문화 확산 프로그램을 운영하고 있다.
이 가운데 대표 프로그램인 ‘북슐랭’은 직원들이 추천한 도서 중 한 권을 선정해 ‘이달의 북슐랭’으로 소개하고, 리뷰 이벤트를 진행하는 참여형 독서 캠페인이다. 지난달까지 1780여 명의 임직원이 참여하며 그룹 대표 문화 프로그램으로 자리 잡았다.
올해 독서경영 우수 직장 신규 인증 기업·기관은 총 131곳이며, 금융권에서는 BNK금융지주가 유일하게 선정됐다.
BNK금융지주는 “독서 문화 확산을 통해 임직원의 창의력과 인문학적 소양을 높이고 지역사회와 함께 성장하는 문화를 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.
