팔 끼인 채 구조 기다리던 근로자… 거수경례로 마지막 인사
울산화력발전소 붕괴 사고 시신 1구 추가 수습
한국동서발전 울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 의식 있는 상태로 구조를 기다리다 숨진 매몰자 시신이 추가로 수습됐다.
소방 당국은 9일 오전 11시 5분쯤 사고 현장 잔해에서 사고 발생 93시간 만에 숨진 상태인 매몰자를 수습했다고 밝혔다.
소방당국은 이날 오전 10시30분부터 구조대원 17명을 투입해 내부 수색작업을 진행했다.
수습된 시신은 구조물에 팔에 낀 채 생존해 구조를 기다리다가 지난 7일 새벽 숨진 김모(44)씨로 확인됐다.
김씨는 지난 6일 오후 2시 2분 보일러 타워가 무너진 뒤 약 1시간20분만에 구조물에 팔이 낀 채로 구조대원들에게 발견됐다.
김씨는 지난 6일 오후 3시 14분쯤 발견 당시 의식이 있었다. 의료진이 영상 통화를 통해 김씨에게 진통제를 투여하고 담요를 덮어 체온을 유지하도록 했다.
구조대는 구조물 제거가 여의치 않자 바닥의 흙과 자갈을 파내며 조금씩 다가가는 방법까지 동원하는 등 총력을 쏟았다.
김씨는 7일 오전 4시 3분쯤 움직임이 갑자기 멈췄고, 구조대는 미처 팔이 다 빠지지 않은 김씨를 상대로 심폐소생술을 했지만, 끝내 의식을 차리지 못했다. 현장에서 의료지원을 하던 의사는 53분 뒤 사망 판정을 내렸다.
구조대원들은 이날 김씨의 시신을 수습한 직후 거수경례를 하며 구조작업을 마무리했다.
현재까지 사고 현장에서 빠져나오거나 수습된 근로자는 생존 2명·사망 3명 등 5명이다. 사망 추정 2명, 위치 미확인 2명 등 총 4명은 구조물 잔해 속에 남아있다.
소방당국은 이날 김 씨 시신 수습을 끝으로 구조대원을 투입한 내부 구조·수색 작업은 일시 중단하고 드론을 통한 수색을 지속키로 했다.
사고 현장에서 보일러 타워 6호기를 철거하기 위한 ‘사전 취약화’ 작업이 시작되면서다.
김정식 울산소방본부 예방안전과장은 이날 현장 브리핑에서 “현재 취약화 작업을 위해 대원들이나 장비는 다 빠진 상태로 현장에는 취약화에 필요한 인력만 들어가 있다”고 밝혔다.
취약화 작업은 철거 시 한 번에 쉽게 무너질 수 있도록 기둥과 철골 구조물 등을 미리 잘라놓는 작업이다.
소방당국은 오는 11일 무너진 보일러 타워 5호기 양 옆에 있는 붕괴 위험의 4호기와 6호기를 발파해 해체한 뒤 매몰자 수색에 속도를 낼 계획이다.
취약화 작업은 현재 4호기는100% 완료됐고 6호기는 75% 수준이다. 또 발파 전까지 사고 현장의 LNG 배관을 비우는 작업이 진행될 예정이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
