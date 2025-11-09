지식재산처, 홈·인테리어 용품 허위표시 479건 적발

지식재산처가 오픈마켓들과 함께 적발한 홈·인테리어 용품 지식재산권 허위표시 사례. 지식재산처 제공

지식재산처가 인터넷 판매 게시글 내 지식재산권 허위표시 264건을 먼저 적발하고, 오픈마켓이 자체 모니터링을 실시해 215건을 추가로 확인했다.

적발된 제품은 특허 허위표시가 가장 많았으며 특허가 아닌 권리를 특허로 표시한 사례도 다수 확인됐다.

이번 성과는 온라인 플랫폼의 적극적인 참여와 자율적 모니터링이 핵심적인 역할을 했다고 지재처는 설명했다. 11번가 등 참여사의 적극적인 협력이 소비자 보호를 위한 플랫폼의 사회적 책임을 이행한 모범사례로 평가받을 전망이다.

신상곤 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “온라인 시장이 활성화되고 있는 상황에서 지재권의 허위표시 문제는 소비자들의 신뢰를 크게 저해하는 행위다. 문제해결을 위해 오픈마켓이 스스로 나선 것은 의미 있는 일”이라며 “소비자들이 신뢰할 수 있는 온라인 거래 환경이 만들어질 수 있도록 앞으로도 허위표시 근절을 위해 노력하겠다”고 말했다.