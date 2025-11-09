MVP 거머쥔 ‘리틀 김연경’…U-16 여자 배구, 손서연 활약 앞세워 아시아 제패

한국 여자배구 16세 이하 대표팀이 9일(한국시간) 요르단 암만에서 열린 2025 U-16 아시아선수권대회 결승전에서 대만을 꺾으며 우승을 차지한 뒤 펼쳐진 시상식에서 대회 최우수선수와 득점왕에 오른 손서연(경해여중)이 우승컵을 들어올리며 기뻐하고 있다. 대한배구협회 제공

한국 여자배구 16세 이하(U-16) 대표팀이 2025 U-16 아시아선수권대회에서 사상 첫 우승을 달성했다. ‘포스트 김연경’으로 불리는 손서연(경해여중)은 대회 내내 맹활약을 펼치며 최우수선수(MVP)와 득점왕을 동시에 차지해 2관왕에 올랐다.