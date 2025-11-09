“연구하려고 산 비트코인 1000배 폭등”
스페인 연구소, 145억원 차익
스페인의 한 공공기관 연구소가 연구를 목적으로 13년 전에 매입한 비트코인을 매각해 1000배 넘는 수익을 볼 것으로 보인다.
9일 가상화폐 전문매체 비인크립토에 따르면 스페인 테네리페에 있는 기술·신재생에너지 연구소(ITER)는 비트코인 97개를 팔기 위한 마무리 절차를 밟고 있다.
해당 연구소는 지난 2012년 블록체인 기술을 연구하면서 비트코인을 약 1만 달러(약 1450만원)에 매수했다. 현재 가치는 약 1000만 달러(약 145억원) 수준으로 1000배 수익이다.
매각은 스페인 국가증권시장위원회(CNMV)와 스페인 중앙은행 승인을 받은 기관이 진행한다. 연구소는 수익금 전액을 양자 기술 프로젝트 등 과학 혁신 분야에 재투자할 계획이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사