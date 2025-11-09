시사 전체기사

인천항만공사, 인천항 국적 컨테이너선사 사장단 초청 간담회

입력:2025-11-09 13:00
공유하기
글자 크기 조정
이경규 인천항만공사 사장이 7일 인천항 국적 컨테이너선사 사장단 초청 간담회에서 발언하고 있다. IPA 제공

인천항만공사(IPA)는 지난 7일 더 플라자 호텔에서 ‘인천항 국적 컨테이너선사 사장단 초청 간담회’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 간담회에는 이경규 공사 사장을 비롯해 인천항에 기항하는 국적 컨테이너선사 대표 및 임원과 한국해운협회 부회장 등 15명이 참석했다.

공사는 간담회에서 인천항 컨테이너 물동량 처리 현황·분석, 인천항 컨테이너부두 및 배후단지 개발계획, 인천항 마케팅 주요활동, 인천항 컨테이너 물동량 인센티브 제도 등을 설명했다. 참석자들은 해운시장 동향과 컨테이너 운임 추이 등을 공유하며 인천항 활성화를 위해 선사, 협회, 공사 간 상생협력 방안을 논의했다.

공사는 올해 인천항 컨테이너 물동량 증대를 위한 합동 포트세일즈, 항만 서비스 개선 및 운영 효율화, 국적선사 운항 여건 개선을 위한 맞춤형 방문 면담 등 적극적인 마케팅 활동을 지속적으로 추진해 왔다.

특히 공사는 ‘넥스트차이나(Next China)’ 지역을 타깃으로 컨테이너 선사·터미널 등과 합동 포트세일즈를 펼치며 신흥 시장 개척을 추진, 인천항 최초로 인도네시아 스마랑 및 인도 첸나이 직기항 항로 서비스를 개설하는 성과를 냈다.

이 사장은 “인천항을 이용해 주시는 국적 컨테이너선사 여러분들이 인천항 발전의 든든한 동반자”라며 “앞으로도 지속적인 소통을 통해 각 선사들의 의견을 경청하며 인천항 물류 서비스를 개선해 나갈 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
398
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
생존해 구조 기다렸지만 끝내 숨진 40대 매몰자 시신 수습
“김밥 300줄 주세요” 시청 직원이라며 내민 공문, 가짜였다
“이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세
‘무면허운전’ 정동원, 검찰 기소유예로 재판 면해
[작은영웅] “등록금인데…” 5시간 만에 돌아온 스리랑카 유학생의 돈봉투 (영상)
남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜?
“어두워서 착각” 멧돼지 퇴치하던 엽사, 동료 오발로 숨져
“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
국민일보 신문구독