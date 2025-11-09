시사 전체기사

인천 1인가구 증가율 전국 평균 상회…“주거 안정 등 필요”

입력:2025-11-09 11:08
공유하기
글자 크기 조정
1인가구 필요 정책분야 그래프. 인천시 제공

인천시는 인천에 사는 1인가구를 대상으로 실태조사를 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 실태조사는 관련 조례에 따라 1인가구의 생애주기별 특성과 성별에 따른 문제 및 정책 수요를 파악하기 위해 지난 5월부터 8월까지 약 4개월간 3057명을 대상으로 이뤄졌다. 맞춤형 1인가구 정책 수립의 기초 자료가 되는 심층면접조사는 21개 그룹 103명을 대상으로 했다.

지난 5년간 인천의 1인가구는 연평균 6.7%의 증가율을 나타냈다. 같은 기간 전국 평균 5.5%를 상회한다.

또 지난해 기준 인천의 전체 일반가구 중 1인가구 비율은 32.5%로 울산(31.6%)과 경기(31.7%)를 제외한 다른 광역지방자치단체보다 낮았지만 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.

군·구별로는 옹진군(48.5%), 중구(41.7%), 미추홀구(37.2%) 등 순으로 높은 비율을 기록했다. 반대로 연수구(26.3%), 서구(28.4%), 계양구(31.4%) 등은 인천 평균보다 낮았다.

실태조사에서 1인가구가 된 주요 이유로는 이혼·별거·사별 등 관계 단절 요인(50.1%)이 가장 많았고 일 또는 학업(35.6%), 개인의 편의와 자유(9.7%) 등이 뒤를 이었다. 특히 청년층은 학업 및 직장 등 자발적 이유, 중장년층 이상은 관계 단절에 따른 비자발적 요인이 각각 높게 나타났다.

생활의 어려움으로는 아플 때나 위급 상황(29.9%), 식사 준비 등 일상적 가사활동(13.4%), 고독과 외로움(8.8%) 등 순으로 응답했다. 희망하는 여가활동으로는 산책·나들이·여행(22.2%), 친구 만남 등 친목 활동(18.8%), 운동(13.7%) 등이 주로 꼽혔다.

정책적 지원이 가장 필요한 분야로는 주거 안정(30.3%), 경제 자립(29.2%), 건강 관리(8.8%) 등이 높은 비율을 차지했다. 결과적으로 경제 기반 확립과 주거비 부담 완화가 1인가구의 핵심 과제라는 것을 보여줬다.

신병철 시 보건복지국장은 “인천시는 앞으로 신설 예정인 ‘외로움국’을 중심으로 다양한 형태의 1인가구가 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 정책 발굴과 지원체계 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
398
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“김밥 300줄 주세요” 시청 직원이라며 내민 공문, 가짜였다
“이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세
‘무면허운전’ 정동원, 검찰 기소유예로 재판 면해
[작은영웅] “등록금인데…” 5시간 만에 돌아온 스리랑카 유학생의 돈봉투 (영상)
남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜?
“어두워서 착각” 멧돼지 퇴치하던 엽사, 동료 오발로 숨져
“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
김기현 “아내가 김건희에 클러치 선물…사회적 예의 차원”
국민일보 신문구독