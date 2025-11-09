정읍 내장산, 붉은 단풍 물들다…“다음 주 절정”

11종 단풍나무 빚은 ‘아기단풍’ 절경

일주문~내장사 단풍터널 붉게 타올라

형형색색 물든 전북 정읍의 내장산 풍경. 정읍시 제공

단풍, 좁은단풍, 털참단풍, 복자기, 고로쇠, 왕고로쇠, 신나무 등 다채로운 단풍나무가 어우러져 독특한 풍광을 자아낸다.

전북 정읍시 우화정. 정읍시 제공