시사 전체기사

‘공연·전시·다원예술 한자리에’ 경기도, 15일 ‘기회소득 예술인 페스티벌’

입력:2025-11-09 08:01
공유하기
글자 크기 조정

경기도는 ‘2025 기회소득 예술인 페스티벌’이 오는 15일 경기도미술관에서 열린다고 9일 밝혔다.

기회소득 예술인 페스티벌은 공연, 전시, 다원예술 등 다양한 분야의 예술인들이 참여하는 통합 예술축제다.

오전 11시부터 북콘서트와 영화상영회로 구성된 다원예술 프로그램이 진행된다. 북콘서트에서는 기회소득 예술인 고미랑(만화, 도둑소녀), 권희재(소설/극본, 12개의 별이 그린 별자리) 작가와 문학 분야 작가가 참여하고, 영화상영회에서는 기회소득 예술인 김용균(단편, 유해조수), 전아현(단편, 아빠들) 감독과 정찬홍 감독이 함께한다.

오후 2시부터는 ‘본업 : 청년 생존기’ 전시 개막식이 열린다. 하모니카 연주자 이한결의 축하공연과 함께 감기배, 김이태 등 작가 18명의 작품 44점이 전시되며, 전시는 13일부터 12월 21일까지 진행된다.

오후 3시부터는 울림, 플루시아, 이선진 등 국악, 클래식, 하모니카 분야 6개 공연팀이 참여하는 실내악 무대가 펼쳐진다.

이번 페스티벌은 예술 장르의 경계를 넘어 도민과 예술인이 함께하는 열린 축제가 될 예정이다.

예술인 기회소득은 예술활동의 사회적 가치창출에 대한 정당한 보상으로 예술인의 지속적인 창작활동과 도민의 일상 속 문화예술 향유기회를 확대하고자 2023년 시작된 경기도 예술정책이다. 경기도는 올해 28개 시·군 1만 700여 명의 예술인에게 연 150만원을 6~8월과 9월 2회로 나눠 각 75만원씩 지급했다.

곽선미 경기도 예술정책과장은 “이번 페스티벌은 다양한 기회소득 예술인들이 함께 교류하며 도민과 만나는 자리”라며 “앞으로도 예술인들이 안정적으로 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“김밥 300줄 주세요” 시청 직원이라며 내민 공문, 가짜였다
“이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세
‘무면허운전’ 정동원, 검찰 기소유예로 재판 면해
[작은영웅] “등록금인데…” 5시간 만에 돌아온 스리랑카 유학생의 돈봉투 (영상)
남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜?
“어두워서 착각” 멧돼지 퇴치하던 엽사, 동료 오발로 숨져
“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
김기현 “아내가 김건희에 클러치 선물…사회적 예의 차원”
국민일보 신문구독