코스피 떠나는 외국인…이번주 순매도 7.2조 넘어 ‘역대 최대’
최근 코스피가 미국발 ‘인공지능(AI) 거품론’ 등에 휘청인 가운데 이번주 외국인의 코스피 시장 순매도액이 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.
9일 한국거래소에 따르면 이달 첫째 주(3~7일) 외국인의 코스피 시장 순매도액은 7조2640억원으로 집계됐다.
이는 주간 외국인 코스피 순매도액 기준 역대 가장 많은 수치다. 직전 역대 1위 기록은 지난 2021년 8월 둘째주(9~13일) 기록한 7조454억원이었다.
2021년 8월 당시 외국인은 원/달러 환율 급등과 D램 가격 하락 우려가 촉발한 반도체 업황 불확실성에 반도체주를 중심으로 대거 ‘팔자’에 나선 바 있다.
이번주 일별로 보면 외국인은 지난 3일 이후 7일까지 5거래일 연속 순매도세를 나타냈다. 3일 7950억원 수준이던 순매도액은 4일과 5일에는 각각 2조원대로 급증했으며, 6일과 7일에는 각각 1조7000억원, 4550억원 순매도했다.
특히 지난 4일 순매도액(2조2280억원)은 일별 기준 2021년 8월 13일(2조6990억원) 이후 4년 3개월 만에 최대를 기록했다.
그간 코스피 오름폭이 컸던 데 따른 고점 부담이 누적된 데다, ‘인공지능(AI) 거품론’에 따른 미국 기술주 급락에 투자 심리가 위축된 점이 외국인의 매도세를 자극한 것으로 보인다.
외국인의 매도세에 코스피가 휘청이면서 이달 들어 코스피는 3.7% 하락했다. 특히 지난 5일에는 2.8% 넘게 급락, ‘검은 수요일’을 겪으며 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.
외국인의 순매도세는 대형 반도체주에 대거 쏠린 것으로 나타났다.
이번주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스로 3조7150억원어치 순매도했다. 삼성전자도 1조5030억원어치 순매도하며 두 번째로 많이 팔았다.
외국인의 코스피 시장 전체 순매도액의 72%가 이들 두 종목에 쏠렸다.
