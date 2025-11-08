[속보] 정진우 서울중앙지검장 사의 표명… 대장동 항소 포기 여파
정진우 서울중앙지검장이 8일 사의를 표명했다. 검찰이 ‘대장동 개발 비리’ 민간업자들에 대한 항소를 포기한 지 하루 만이다.
서울중앙지검은 이날 “정진우 지검장이 금일 사의를 표명했다”라고 밝혔다. 다만 구체적인 사유에 대해서는 밝히지 않았지만 검찰 지휘부가 대장동 사건을 항소하지 않기로 결정한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
검찰은 전날 항소 시한(7일) 자정이 임박해 항소하지 않기로 했다고 밝혔다. 대검찰청을 비롯한 검찰 지휘부는 당초 항소를 제기할 예정이었으나, 법무부가 항소가 불필요하다는 의견을 내면서 논의 끝에 ‘항소 금지’ 결정을 내린 것으로 전해졌다.
이에 수사·공판팀은 “대검과 서울중앙지검 지휘부가 부당한 지시와 지휘를 통해 항소장을 제출하지 못하게 했다”는 입장문을 냈다. 모든 내부 결재 절차가 마무리된 이후 항소 기한을 몇 시간 남겨두고 갑자기 대검과 중앙지검 지휘부에서 알 수 없는 이유로 수사·공판팀에 항소장 제출을 보류하도록 지시했다는 주장이다.
대장동 개발비리 사건 공소유지를 맡았던 강백신 대구고검 검사는 이날 검찰 내부망에 올린 글에서 “항소장 접수를 위해 법원에서 대기했으나 중앙지검 4차장검사로부터 대검이 불허하고 검사장도 불허해 어쩔 수 없다고 답변받았다”고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사