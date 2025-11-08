정부, ‘울산화력 붕괴사고’ 실종자 구조 속도 높인다… 4·6호기 해체 결정
정부가 울산화력발전소 보일러 타워 5호기 인근 4호기와 6호기를 해체한다. 실종자 구조 속도를 높이기 위해서다.
울산화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부(중수본)은 전날(7일) 오후 11시 가족 대표 등이 참여해 회의를 벌인 끝에 사고가 난 5호기 인근의 4호기와 6호기를 해체하기로 결정했다고 8일 밝혔다.
4·6호기는 사고가 발생한 보일러 타워 5호기 양옆에 서있는 구조물로 취약화 작업이 진행돼 추가 붕괴 우려가 제기돼 왔다. 그간 중수본은 전문가들과 함께 4·6호기의 보강 또는 해체 여부를 수차례에 걸쳐 검토했다.
정부는 발파 후 피해자 구조에 속도가 붙을 것으로 보고 있다. 정부는 4호기와 6호기 해체가 결정된 직후 발파에 필요한 준비 작업에 돌입했다. 해체는 조만간 이뤄질 것으로 전망된다.
중수본 공동 본부장인 김영훈 노동부 장관은 “앞으로의 모든 구조 과정은 가족들과 함께 이뤄질 것이며 전 부처와 지방정부가 소방당국과 함께 안전하고 신속한 구조에 최선을 다할 것”이이라고 밝혔다.
지난 6일 오후 2시2분쯤 울산 남구 남화동 소재 한국동서발전 울산화력발전소에서 철거를 앞둔 높이 60m의 기력발전 5호기 보일러 타워가 무너지는 사고가 발생했다. 이번 사고로 인한 인명 피해는 현재까지 사망 3명, 사망 추정 2명, 실종 2명이다.
